Nove reclusos fugiram de uma prisão no México depois de um grupo armado invadir o edifício.

O grupo usou dois carros bomba como distração e aproveitou para entrar no estabelecimento. Esta fuga é já descrita como uma das maiores no país nos últimos anos,

De acordo com as autoridades da prisão na Cidade do México, capital do país, dois polícias ficaram feridos.

Os autores da fuga ainda não foram identificados, nem encontrados os reclusos.