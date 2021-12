A polícia de Nova Iorque deteve o homem que estava armado junto à sede das Nações Unidas. As autoridades garantem que não há perigo público, mas pedem à população que evite a zona.

O incidente aconteceu durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O edifício foi encerrado e após duas horas de negociações é que a polícia conseguiu deter o suspeito.

Um porta-voz da ONU diz que não há qualquer evidência de terrorismo nem motivações políticas. depois da detenção do suspeito o edifício foi reaberto e voltaram a ser permitidas as entradas e saídas do edifício.