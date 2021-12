Ministério Público alemão pede prisão perpétua para ex-coronel sírio

O Ministério Público Federal alemão pediu esta quinta-feira prisão perpétua para um ex-coronel dos serviços de inteligência sírios, no contexto do primeiro julgamento no mundo por abusos atribuídos ao regime do Presidente Bashar al-Assad.

Segundo a acusação, o Ministério Público pediu ao tribunal que Anwar Raslan, 58 anos, refugiado na Alemanha após desertar em 2012, seja considerado culpado de crimes contra a humanidade por torturar detidos num centro de detenção da secreta em Damasco.

Em julgamento desde 23 de abril de 2020 no Tribunal de Coblença, o ex-coronel da Segurança do Estado é acusado em particular da morte de 58 pessoas, de violações sexuais de várias outras e de tortura a 4.000 detidos numa prisão de Damasco conhecida como Al-Khatib, ou "Divisão 251".

Dez anos após a eclosão do levantamento popular na Síria, é a primeira vez no mundo que são julgadas as atrocidades atribuídas ao poder em Damasco.

O veredicto neste julgamento histórico, amplamente seguido por sírios no exílio na Europa, é esperado para 13 de janeiro próximo.

O julgamento, dividido em dois no início deste ano, já terminou com a condenação, no dia 24 de fevereiro, de um ex-integrante dos serviços de inteligência de categoria inferior por "cumplicidade em crimes contra a humanidade".

Os juízes condenaram Eyad al-Gharib a quatro anos e meio de prisão pela detenção de manifestantes em 2011 e respetiva transferência para o centro de detenção do serviço de inteligência de Al-Khatib.

Para poder julgar os dois cidadãos sírios, a Alemanha aplica o princípio jurídico da jurisdição universal, que permite a um Estado processar os autores dos crimes mais graves, independentemente de sua nacionalidade e onde foram cometidos.

Anwar Raslan, que desertou em 2012, permaneceu em silêncio durante todas as audiências.

No entanto, no início do julgamento, o seu advogado leu uma longa declaração em seu nome, na qual negava ter recorrido à tortura no centro de Al-Khatib, onde chefiava o departamento de investigação.

Anwar Raslan, detido desde fevereiro de 2019, nunca escondeu o passado quando encontrou refúgio na Alemanha, tendo sido ele próprio que, ao solicitar proteção policial em Berlim, contou à polícia a sua viagem para território alemão em fevereiro de 2015.

O antigo coronel acabaria por ser reconhecido na rua por um outro refugiado sírio, Anwar al-Bunni, advogado e opositor ao regime de al-Assad que, atualmente, investiga e procura localizar antigos colaboradores do Presidente sírio exilados na Europa.

