Twitter apaga 3.500 contas ligadas a Pequim que branqueavam violações de diretos humanos

O Twitter fechou 3.500 contas vinculadas ao estado chinês que espalhavam uma propaganda do regime de forma encapotada e tentavam branquear abusos de direitos humanos contra o povo uigur. A minoria muçulmana vive na província de Xinjiang.

Mais de 1 milhão de uigures foram colocados em campos de concentração e reeducação pelas autoridades chinesas. Uma em cada cinco peças de roupa que usamos tem origem em trabalho forçado uigur na China.

Milhares de pessoas desta minoria muçulmana foram enviadas para fábricas noutras regiões da China que fornecem 83 grandes marcas internacionais.

Os perfis falsos de uigures no Twitter serviam para disseminar propaganda estatal e depoimentos forjados sobre o quanto eram felizes nos campos de trabalho. No fundo, as evidências indicam para uma campanha de opressão que dura há vários anos e que muitos analistas descrevem como genocídio cultural.

Recentemente foram compilados documentos sobre a repressão do povo uigur por parte de líderes chineses. Os "documentos Xinjiang" apresentam discursos, textos, regras impostas a este povo.

Os uigures falam uma língua parecida com a turca e estão eticamente ligados à Ásia Central.

O Twitter decidiu lançar em 2022 um consórcio sobre questões de moderação da plataforma que vai reunir académicos, ONG, jornalistas e membros da sociedade civil.

Esta semana, o Facebook desmantelou uma operação orquestrada por Pequim, que recorria a contas falsas para alimentar tensões com os EUA.

