A CNN despediu o pivot Chris Cuomo, irmão do ex-governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que foi acusado de assédio sexual.

O canal norte-americano suspendeu o jornalista na passada terça-feira, depois de terem sido revelados documentos que mostravam que Chris Cuomo esteve mais envolvido no processo de defesa do irmão do que a CNN tinha conhecimento.



De acordo com as novas informações, Chris instruiu o irmão sobre as respostas a dar às acusações.

A demissão tem efeitos imediatos.

SAIBA MAIS