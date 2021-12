Milhares de pessoas protestam na Sérvia contra planos de mineração

Milhares de pessoas bloquearam este sábado na Sérvia várias estradas, autoestradas e vias urbanas para protestar contra o "autoritarismo" do Governo e contra um projeto de uma mina de lítio da multinacional Rio Tinto.

"Parem as escavações de lítio", "Rio Tinto fora da Sérvia!" eram alguns dos slogans dos manifestantes que durante mais de duas horas impediram a circulação automóvel em pontos chave de vários locais do país, incluindo a capital, Belgrado.

Estes protestos antigovernamentais e com reivindicações ecologistas ocorrem pelo segundo sábado consecutivo. Em comparação com os da semana passada, foram mais numerosos, segundo a televisão local.

"Está claro que há muitas pessoas. (...) Isto não vai parar. As pessoas não permitem que lhes tirem as terras", declarou o ativista Savo Manojlovic, citado pela televisão, que mostrou em direto os protestos.

Os manifestantes protestam contra uma lei, aprovada recentemente, que abre caminho à expropriação de terrenos para projetos de interesse público, pois consideram que vai beneficiar projetos de mineração que podem danificar o meio ambiente.

Temem, em particular, que a lei acelere o projeto da companhia anglo-australiana Rio Tinto, que desde 2004 explora uma jazida de lítio em Jadar, no oeste da Sérvia, com a intenção de abrir uma mina para extrair esse mineral, essencial para a fabricação de baterias para carros elétricos.

Os manifestantes também contestam uma nova lei de referendo, que já não obriga a que votem mais de metade dos inscritos para que a consulta seja válida.

As autoridades asseguram que a lei não tem relação com o projeto Rio Tinto e insistem que a empresa deve apresentar um estudo de proteção ambiental antes de obter autorização e que os habitantes da região decidem em referendo se permitem ou não a exploração.

Segundo as autoridades, os protestos têm um caráter político tendo em vista as eleições gerais na Sérvia, previstas para abril.

Apesar das autoridades terem indicado que os manifestantes cometem uma infração ao bloquear o trânsito automóvel, os protestos decorreram sem incidentes ou intervenção policial. A única exceção foi um incidente isolado com um grupo de jovens que lançaram pedras, em Novi Sad.

