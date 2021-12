Primeiro comício de Eric Zemmour marcado por protestos

O primeiro comício de Eric Zemmour, candidato da extrema-direita às Presidenciais na França, contou com protestos e vários incidentes, com pessoas feridas. Um grupo de ativistas da "SOS Racismo" forçou a entrada na sala onde Zemmour discursava.

Zemmour apresentou, este domingo, formalmente a candidatura à Presidência. Na capital francesa, várias pessoas saíram à rua para protestar contra o candidato.

A manifestação juntou 50 organizações, desde partidos políticos, sindicatos e grupos anti-racistas.

No vídeo de apresentação o candidato de extrema-direita adotou um discurso de ódio perante imigrantes e islâmicos.

Numa sondagem divulgada na semana passada elaborada pelo Ifop para o "Journal du Dimanche", Zemmour situa-se atualmente no terceiro lugar nas intenções de voto dos franceses, com uma potencial votação entre 14% e 15%, com Marine Le Pen no segundo lugar e o atual Presidente, Emmanuel Macron, em primeiro.

