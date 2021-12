As fotos do dia: espírito natalício nas ruas de Nova Iorque

Em Portugal, foi assinado um protocolo de cooperação, entre o Instituto Hidrográfico Marítimo de Angola e o Instituto Hidrográfico de Portugal. O Presidente da República esteve no colóquio de encerramento dos 300 anos da fundação da Academia Real da História Portuguesa.

Nos Estados Unidos, uma réplica de um táxi, com luzes de Natal, é vista numa avenida de Nova Iorque. Em Atenas, foi assinalado o homicídio do jovem Alexandros Grigoropoulos, de 15 anos. Já na Gâmbia, apoiantes de Adama Barrow comemoram depois dos resultados provisórios das eleições presidenciais.

A pandemia continua a marcar a atualidade. Nas Filipinas, as crianças regressaram às escolas com máscara e barreiras de proteção e, em Itália, as restrições para não-vacinados foram apertadas.