Congressista norte-americano alvo de fortes críticas após partilhar fotografia de Natal com armas

O republicano Thomas Massie está a ser alvo de fortes críticas após ter partilhado uma fotografia natalícia de família, onde todas as pessoas se encontram com uma arma na mão.

Esta partilha surge dias depois de um tiroteio mortal numa escola, no Michigan, e está a ser criticada por famílias afetadas pela violência armada, assim como por vários políticos.

Na descrição da fotografia, Thomas Massie escreveu: "Feliz Natal! Ps: Pai Natal, por favor, traga munição".

No ataque na Oxford High School, no estado de Michigan, morreram quatro pessoas e pelo menos sete ficaram feridas.

O autor do ataque, um estudante de 15 anos, ficou sob custódia das autoridades e os pais do adolescente foram também detidos, após acusação de homicídio involuntário por uma procuradora-geral. No entanto, declararam-se este sábado inocentes perante as acusações de homicídio involuntário, tendo-lhes sido estabelecida uma fiança de um milhão de dólares (cerca de 883 mil euros).

Durante a leitura da acusação, James e Jennifer Crumbley, detidos poucas horas antes em Detroit, declararam estar inocentes das quatro acusações, sendo que cada uma pode valer-lhes 15 anos de prisão.

Massie, segundo a BBC, é defensor da Segunda Emenda, ou seja do direito para portar armas, e sempre se opôs a iniciativas de controlo de armas, considerando que nunca impediram os ataques nas escolas.

Segundo o Gun Violence Archive, em 2020, a violência armada matou quase 20.000 norte-americanos, mais do que em qualquer outro ano em pelo menos duas décadas.