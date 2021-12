Malária: OMS pede "operação maciça e urgente" para levar vacina ao maior número de crianças

O diretor do Programa Global da Malária da OMS apelou, esta segunda-feira, a uma "operação maciça e urgente" para garantir que a vacina contra a malária chega ao maior número de crianças possível e o mais depressa possível.

"Uma vacina que pode salvar todos os anos entre 40 e 80 mil vidas de crianças africanas é algo que precisa de ser abordado com o máximo de ambição e sentido de urgência. Por isso, uma escalada lenta e gradual, se me perguntam, não seria aceitável", disse Pedro Alonso na conferência de imprensa em que apresentou aos jornalistas o Relatório Mundial da Malária 2021, hoje publicado.

O responsável falava após, em 6 de outubro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter recomendado a utilização em larga escala da vacina contra a malária RTS,S, que já estava a ser aplicada em três países africanos - Gana, Maláui e Quénia - ao abrigo de um projeto-piloto que já abrangeu 830.000 crianças, segundo disse Alonso.

A RTS,S, com uma eficácia de 30% na prevenção da malária grave, foi a primeira vacina que demonstrou reduzir a malária em crianças.

Após o "anúncio histórico" da OMS, disse Alonso, começa "o trabalho duro": A procura potencial da vacina pode ser de 80 a 100 milhões de doses por ano, enquanto a capacidade de produção atual é de 15 milhões de doses por ano.

"Este é um exemplo de onde os mecanismos internacionais têm de entrar no jogo, para garantir financiamento adequado que permita a expansão da capacidade de produção e a distribuição urgente da vacina", disse.

O epidemiologista congratulou-se com o anúncio da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), que na terça-feira deu luz verde ao programa de vacinação contra a malária na África subsaariana, desbloqueando uma primeira tranche de 155,7 milhões de dólares (137,7 milhões de euros) para financiá-lo.

Questionado sobre o facto de a vacina só ter uma eficácia de 30%, Alonso sublinhou que uma redução de 30% dos casos de malária grave - que são ainda hoje a primeira ou segunda maior causa de hospitalização de crianças em África - tem "um impacto maciço na saúde pública, provavelmente maior do que o impacto de qualquer outra vacina contra qualquer outra doença em uso atualmente".

Se a utilização de instrumentos de eficácia moderada como as redes mosquiteiras impregnadas com inseticida permitiram evitar 10 milhões de mortes nos últimos 20 anos, esta vacina, a acrescentar a esses instrumentos, permitirá salvar outros milhões nos próximos anos, argumentou. "Representa um avanço científico maciço, e uma oportunidade histórica para a saúde pública em África", acrescentou.

Admitindo que existem desafios no objetivo de alargar a vacinação contra a malária nos países da África subsaariana, onde em 2020 ocorreram 96% das mortes por malária no mundo, Alonso disse que as dificuldades "podem ser facilitadas se houver compromissos financeiros".

"E isto leva-me àquilo que é a grande barreira: a solidariedade internacional. O mundo vai permitir que exista uma primeira vacina contra a malária que pode salvar as vidas de milhares de crianças africanas e deixá-la ficar na prateleira? Ou vai dar um passo em frente, assumir a responsabilidade global que tem e, com urgência, facilitar os recursos financeiros que permitirão aumentar a produção e ajudar-nos a levá-la até onde as mortes podem ser evitadas", lançou o responsável.

Para o responsável da OMS, "se a comunidade global não responder a este desafio, será um falhanço maciço".

Pandemia fez aumentar casos e mortes por malária, mas pior cenário foi evitado

O Relatório Mundial da Malária 2021, hoje divulgado pela OMS, revela que a doença matou 627 mil pessoas em 2020, mais 69 mil do que no ano anterior, sendo que quase dois terços das mortes adicionais são atribuídas às perturbações provocadas pela pandemia.

Em março de 2020, a OMS tinha antecipado que as perturbações provocadas pela covid-19 pusessem em causa os ganhos alcançados nos 20 anos anteriores, prevendo que, num pior cenário possível, o número de mortes por paludismo na África subsaariana duplicasse num ano.

"Penso que podemos dizer que o mundo conseguiu evitar o pior cenário (...). A boa notícia é que o cenário do apocalipse de alguma forma não se materializou", disse o diretor do Programa Global da Malária da OMS, Pedro Alonso, na conferência desta segunda-feira.

No entanto, o número de casos de malária aumentou em 14 milhões em 2020, para 241 milhões, e o número de mortes elevou-se em 69 mil, das quais aproximadamente 47 mil são atribuídas à malária como consequência das perturbações nos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Como exemplo, Pedro Alonso disse que 28% das redes mosquiteiras impregnadas de inseticida que estava previsto serem distribuídas em 2020 nos países onde existe malária não chegaram a ser entregues.

O relatório indica que 15 países com alta incidência de malária sofreram reduções de mais de 20% na testagem da malária entre abril e junho de 2020 face ao mesmo período de 2019 e os programas nacionais de combate à malária distribuíram menos 48 milhões de séries de tratamento em 2020 do que no ano anterior. Estas e outras perturbações terão contribuído para o aumento do número de casos e de mortes.

O relatório salienta também que a pandemia surgiu num momento em que os ganhos da luta contra a malária desde 2000 -- incluindo uma redução de 27% na incidência e de quase 51% na taxa de mortalidade - já estavam a abrandar.

"Estávamos a alertar para isto desde o Relatório Mundial da Malária 2017, quando nos apercebemos que estávamos numa encruzilhada (...) e que era tempo de corrigir o rumo", disse Alonso.

O diretor do Programa Global da Malária alertou ainda que o progresso no combate à malária continua desequilibrado: cerca de metade dos países onde a malária é endémica estão a caminho da eliminação, alguns já conseguiram interromper a transmissões e dois deles, El Salvador e a China, foram este ano certificados como estando livres da doença. "No entanto, os restantes países, que são aqueles que são mais afetados, sofreram atrasos e estão a perder terreno", disse Alonso.

Segundo o relatório, a região africana da OMS viu aumentar em 12% o número de mortos por malária em 2020 face ao ano anterior.

Segundo o responsável, para atingir as metas definidas pela OMS, nomeadamente para reduzir em 90% a incidência e mortalidade da malária até 2030, serão necessárias "novas abordagens, esforços muito intensificados apoiados por novos instrumentos e melhor implementação das ferramentas que já existem".

"Aumentar o investimento também é essencial", alertou, sublinhando que o financiamento dos programas contra a malária praticamente estagnou desde 2011 e em 2020 foi de apenas 50% dos objetivos da OMS.

Segundo o relatório, os níveis de financiamento atuais, estimados em 3,3 mil milhões de dólares (2,9 mil milhões de euros) em 2020, têm de ser triplicados para 10,3 mil milhões (9,1 mil milhões de euros) por ano até 2030.

A malária é uma doença provocada por um parasita transmitido pela picada de um mosquito e mata centenas de milhares de pessoas no mundo, sobretudo em África e maioritariamente crianças com menos de cinco anos. Pode ser contraída várias vezes ao longo da vida e pode comprometer o desenvolvimento e a vida das crianças quando contraída em idade precoce.