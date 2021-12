O caótico comício de Zemmour: ativistas e candidato agredidos

O primeiro comício do candidato de extrema-direita francês, Eric Zemmour, às presidenciais do proximo ano, foi caótico, com um grupo de ativistas acabou agredido e um homem a agarrar no pescoço do ex-jornalista.

Logo na entrada, o primeiro incidente: um homem agarrou Zemmour pelo pescoço.

A equipa do candidato garante que ficou ferido e apresentou queixa às autoridades, mas só mesmo depois de discursar para os 11 mil franceses que o aguardavam.

"Reconquista" é o partido lançado por Zemmour para dar força às suas ideias, que provocam uma clivagem tal na sociedade que um grupo de ativistas da SOS Racismo entrou na sala em protesto.

Acabaram agredidos por apoiantes do candidato e pelo menos dois ativistas saíram com a cara ensanguentada.

Dentro do comício, o candidato a dentro, Zemmour, apesar dos incidentes, nunca interrompeu o discurso, o que parece aliciar vários eleitorados.

