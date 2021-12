São as 15 cidades mais caras do mundo em 2021, apresentadas pelo Índice Mundial de Custo de Vida 2021, que examina o custo de vida em 173 cidades à volta do globo, mais 40 que no ano passado, e compara o preço de mais de 200 produtos e serviços de uso diário.

Os bloqueios no abastecimento de mercadorias e as alterações na procura do consumidor aumentaram o custo de vida em muitas das maiores cidades do mundo, de acordo com uma nova pesquisa publicada esta quarta-feira.

Também a inflação é a mais rápida registada nos últimos cinco anos, no índice publicado pela Economist Intelligence Unit (EIU).

Os dados desta pesquisa anual, realizada há mais de três décadas, são recolhidos pela equipa internacional de investigadores da EIU a cada mês de março e setembro.

A EIU informa que, em média, os preços dos bens e serviços abrangidos pelo índice aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento de apenas 1,9% de 2019 para 2020.

A pandemia de Covid-19 e as restrições sociais afetaram também a produção e o comércio em todo o mundo.

Também o aumento dos preços do petróleo levou a um aumento de 21% no preço da gasolina sem chumbo, relata a EIU.

Há, igualmente, grandes aumentos de preços nas categorias da venda de tabaco e nos cuidados pessoais.

Mas nem todas as cidades viram aumentos de preços: muitas das que se encontram no final da classificação viram os preços estagnar ou mesmo cair, em parte devido à desvalorização da sua moeda local em relação ao dólar americano.

No próximo ano, espera-se uma subida ainda maior do custo de vida em muitas cidades, à medida que os salários aumentam em muitos setores.

No entanto, também é esperado que os bancos centrais aumentem as taxas de juros, com cautela, para conter a inflação, moderando-a em relação ao nível deste ano.