Vinte pessoas condenadas à morte no Bangladesh por assassínio de estudante em 2019

Um tribunal do Bangladesh condenou esta quarta-feira à pena capital 20 pessoas associadas à morte, em 2019, de um estudante que tinha criticado o Governo nas redes sociais, indicou o procurador do Ministério Público local.

"Vinte pessoas foram condenadas à morte e cinco outras a prisão perpétua pelo assassínio de Abrar Fahad", revelou o procurador Abdullah Abu.

O corpo de Abrar Fhad, de 21 anos, foi encontrado no dormitório da Universidade de Engenharia e de Tecnologia do Bangladesh ((BUET), em Daca, em outubro de 2019.

"Estou satisfeito com o veredicto. Espero que as penas sejam executadas", sublinhou Barkat Ullah, pai da Abrar Fahad, ainda no tribunal, após serem conhecidas as sentenças.

Poucas horas antes da morte, o jovem tinha publicado na rede social Facebook críticas contra o primeiro-ministro do Bangladesh, Sheikh Hasina, que tinha acabado de assinar um acordo de delimitação das águas territoriais com a Índia.

Abrar Fahad foi agredido com bastões de cricket e com outros objetos contundentes durante seis horas por 25 dos seus colegas, membros da Liga Chhatra do Bangladesh (BCL), o "braço universitário" da Liga Awami, partido no poder.