Bombeiros combatem grande incêndio em Margaret River, na Austrália

Um violento incêndio florestal deflagrou, esta quarta-feira à noite, em Margaret River, na Austrália. Terá começado na zona de Boranup, a cerca de 300 quilómetros a sul de Perth, capital da Austrália Ocidental.

O fogo está a ser combatido por mais de 100 bombeiros, numa altura em quase 1.200 hectares já foram consumidos.

Segundo as autoridades, várias casas e locais turísticos tiveram de ser evacuados e um centro de acolhimento já foi ativado, no Centro Recreativo de Margaret River, para receber as pessoas que foram obrigadas a abandonar as casas.

O incêndio ainda está fora de controlo e várias estradas estão cortadas por segurança. O agravamento das condições meteorológicas era esperado, e segundo as autoridades as temperaturas altas e os ventos fortes estão a dificultar o combate e a conduzir o incêndio em direção a sul.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas e as autoridades aconselham a todos os que queiram deslocar-se para Margaret River a reconsiderar os planos.