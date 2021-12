Caças franceses escoltados ao aproximarem-se da Rússia

Três caças franceses foram escoltados por caças russos quando sobrevoavam o Mar Negro, perto da fronteira da Rússia.

Os aviões de guerra levavam a cabo uma missão internacional de observação da NATO. Neste tipo de missões, o porta-voz do exército francês garante que as escoltas são habituais.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia entregou uma nota de protesto à embaixada dos Estados Unidos sobre voos perigosos de aviões militares norte-americanos e da NATO próximo das fronteiras russas.

Esta é mais uma manifestação de força entre russos e Aliados.

Os Presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia estiveram na terça-feira reunidos por videoconferência, durante cerca de duas horas, para falar sobre a tensão nas fronteiras da Ucrânia. Joe Biden e Vladimir Putin discutiram linhas vermelhas para evitar uma nova guerra.

Um dia depois deste encontro, o Presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar o homólogo russo com sanções "como ele nunca viu antes", caso a Rússia ataque a Ucrânia. Também a França alertou a Rússia sobre as "consequências estratégicas e massivas" que uma agressão contra a Ucrânia terá na sequência do aumento de militares colocados por Moscovo na fronteira com aquele país.

O Presidente Vladimir Putin diz que vai manter o diálogo com os Estados Unidos. De novo questionado sobre se planeia invadir a Ucrânia, responde que a pergunta é provocatória e repete que não quer a NATO perto das fronteiras.

Depois da reunião de Vladimir Putin e Joe Biden, o Presidente ucraniano agradeceu o envolvimento norte americano. Joe Biden vai agora falar com os principais líderes europeus. A posição vigilante em relação à Rússia é comum à França, Alemanha e Reino Unido.

Saiba mais: