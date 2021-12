Tempestade de areia deixa o Egito "sem Sol"

O Egito está a ser atingido por várias tempestades de areia que provocam vento e chuva forte, falta de visibilidade e agitação marítima. Não há, no entanto, registo de vítimas ou feridos.

Em várias províncias as aulas foram suspensas e alguns portos foram encerrados, obrigando as embarcações a ficarem em terra. As autoridades pedem à população que se mantenha afastada de árvores, cartazes publicitários e postes de luz.

Apesar do mau tempo, a operação no aeroporto do Cairo não foi afetada e é esperado que a tempestade passe em breve.