As fotos do dia: o céu é o limite

Está a decorrer em Klingental, na Alemanha, a competição mundial de saltos de esqui.

Na Indonésia, pelo menos 39 pessoas morreram devido à erupção do vulcão Semeru. Desde sábado, a ilha de Java tem sido palco de destruição, com várias aldeias atingidas pela lava e por um manto de cinza.

Um peixe-lua (Mola Mola), com quase três toneladas de peso, foi encontrado ontem, já sem vida, à entrada do porto da Horta, nos Açores, sem que se saiba ainda quais foram as causas da morte.

Os trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) manifestaram-se na Avenida dos Aliados, no Porto, em dia de greve para exigir salários justos e dignos, respeito e cumprimento dos direitos laborais, e melhores condições de trabalho.