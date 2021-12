Uma enorme coluna de água foi avistada por cima do mar na zona de Óstia, em Roma, Itália, esta quinta-feira. Trata-se de um fenómeno atmosférico raro que parece um tornado mas feito de ar e água.

No mar Tirreno, perto da cidade romana de Fiumicino, em Ostia, abriu-se uma faixa na água e as imagens mostram um vórtice a rodar com barco no horizonte.

Estas colunas de água são comuns no final do verão e no outono, mas podem tornar-se perigosas para os pescadores. No entanto, ao aproximarem-se de terra colapsam, e por isso não chegam a ameaçar a zona costeira, explica o Daily Mail.

A região estava a atingida por ventos fortes, granizo e chuva intensa. Segundo a imprensa local, o fenómeno durou cerca de 15 minutos.