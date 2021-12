João Lourenço reeleito presidente do MPLA com 98,04% dos votos

O presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e chefe de Estado angolano, João Lourenço, foi esta sexta-feira reeleito com 98,04% dos votos, conquistando 2.610 delegados num universo de 2.662 votantes.

De acordo com os números divulgados hoje entre os 2.965 delegados ao VIII Congresso do MPLA, partido do poder em Angola, foram validados 2.662 boletins, dos quais 2.610 com votos a favor.

Foram também contabilizados 33 votos contra, 13 abstenções, quatro votos nulos e dois em branco, em votação secreta.

Os resultados foram esta sexta-feira apresentados pelo coordenador da comissão eleitoral, Francisco Queirós, também ministro da Justiça, no último dia do congresso e saudados efusivamente num Centro de Conferência de Belas "vestido" de vermelho e amarelo, com acenos de balões, apitos e gritos de "JLO", e algumas vaias aos votos contra.

João Lourenço, que também é o chefe do executivo angolano, foi o único candidato aprovado ao congresso, não tendo sido aceite a candidatura do militante António Venâncio.

O Presidente entrou às 17:30 (16:30 em Lisboa) no Centro de Conferência de Belas, onde se realiza o conclave, para a sessão solene de encerramento, acompanhado da primeira-dama, Ana Dias Lourenço.

A comissão eleitoral considerou que o processo eleitoral decorreu de acordo com os estatutos e regulamentos de partido e de forma justa e transparente, realçou Francisco Queirós.

Durante a jornada desta sexta-feira, foram também aprovados os nomes para o Comité Central.

Com 2.655 delegados votantes, foram considerados válidos 2.644 votos, dos quais 2.466 a favor, 97 contra e 40 abstenções.

O novo Comité Central sai assim mais jovem, com uma proposta de 35% de jovens, com idades entre 18 e 35 anos.

O congresso do MPLA termina este sábado, com um ato de massas para comemorar o 65.º aniversário do partido, a realizar no estádio nacional 11 de novembro.

Saiba mais: