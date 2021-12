Pelo menos 49 migrantes morrem em acidente no México

Pelo menos 49 migrantes morreram e dezenas ficaram feridos, na quinta-feira, na sequência de um acidente com um camião de mercadorias no sul do México, revelou uma fonte judicial.

O acidente ocorreu perto de Tuxtla Gutierrez e resultou ainda em 37 feridos, três dos quais em estado grave, revelou fonte da procuradoria do Estado de Chiapas, que falou sob a condição de anonimato.

Este tipo de acidentes, com veículos pesados de mercadorias que transportam pessoas, é comum no sul daquele país, onde acontecem operações de tráfico de migrantes.

Imagens do local mostram vários corpos na estrada e dentro do compartimento de carga do camião.

O governador daquele Estado, Rutilio Escandon, já manifestou a sua "solidariedade" para com as ??vítimas, noticia a agência AFP.