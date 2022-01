Tempestade Barra não dá tréguas no norte de Espanha

Várias regiões no norte de Espanha estão sob alerta devido à tempestade Barra. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida.

As chuvas intensas fizeram com que em pouco tempo vários rios transbordassem as margens e inundassem ruas no norte de Espanha. Em Navarra, uma das regiões mais afetada, há casas e carros completamente submersos.

A queda de um telhado provocou a morte de uma mulher de 49 anos e um homem desapareceu quando ia trabalhar.

Por precaução, centenas de militares estão destacados para os locais onde o risco de inundação é maior.

As autoridades pedem às populações para adotarem medidas preventivas. Um apelo reforçado este sábado pelo presidente do Governo espanhol, que escreveu no Twitter que está atento e em contacto com as comunidades mais afetadas pela tempestade.

As previsões meteorológicas revelam que durante o fim de semana há um alto risco de avalanches nos Picos de Europa.

