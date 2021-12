A explosão aconteceu no sábado à noite na Sicília, na Itália. As investigações ainda estão no início, mas suspeita-se de uma fuga de gás nas condutas da cidade. A explosão terá ocorrido quando um elevador foi chamado.

A violenta explosão fez ruir quatro edifícios. Pelo menos três pessoas morreram e há pelo menos seis desaparecidos.

A empresa de gás, que opera na cidade, garante que a zona voltou a ser segura.

Por enquanto, há 50 desalojados, uma grande parte idosos.

