Dois desaparecidos em colisão de cargueiros no mar Báltico, a sul da Suécia

Pelo duas pessoas desapareceram hoje, depois de terem caído ao mar Báltico, na sequência da colisão de dois cargueiros a sul da Suécia, disse a autoridade marítima sueca.

O acidente ocorreu pelas 02:30 (mesma hora em Lisboa), no mar Báltico, entre a costa sul da Suécia e a ilha dinamarquesa de Bornholm, entre um cargueiro britânico e um cargueiro dinamarquês, que se virou, disse um porta-voz da autoridade Carl-Johan Linde.

A operação de resgate está em curso com nove barcos e um helicóptero.

As águas geladas do mar Báltico estão com uma temperatura máxima de 4ºC.

Os dois desaparecidos fazem parte da tripulação do cargueiro dinamarquês Karin Hoej, confirmou à AFP o armador deste navio com 55 metros de comprimento.

O navio britânico ainda não foi oficialmente identificado, mas trata-se de um cargueiro com cerca de 90 metros de comprimento. Segundo as imagens das agência internacionais, é o navio Scot Carrier.

"O cargueiro dinamarquês estava a caminho da Dinamarca enquanto o britânico navegava para a ilha sueca de Gotland", explicou Linde.