Embriaguez terá estado na origem da colisão entre dois navios de carga na Suécia

Dois navios de carga, um britânico e outro dinamarquês, colidiram no Mar Báltico junto à costa da Suécia.

Há um morto confirmado e um desaparecido. As vítimas seguiam no pequeno cargueiro com bandeira da Dinamarca, que acabou por naufragar.

As autoridades suecas detiveram várias pessoas.

O chefe da investigação da Guarda Costeira sueca diz que há suspeitas de negligência e de embriaguez agravada, mas não especificou quem foi detido.

O acidente aconteceu durante a madrugada de segunda-feira, quando havia nevoeiro, mas as autoridades dizem que as condições de visibilidade eram as normais para a época.