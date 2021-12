Há um princípio de acordo para acabar oficialmente com a guerra entre a Coreia do Norte e do Sul.



O Presidente da Coreia do Sul acredita que nos últimos meses tem surgido maior abertura para diálogo com vizinho do norte.

O conflito entre as duas Coreias aconteceu entre 1950 e 1953. Terminou com um cessar-fogo, mas nunca foi assinado um acordo de paz.