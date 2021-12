Um palestiniano morto em confrontos com forças israelitas na Cisjordânia

Um palestiniano morreu na sequência de confrontos com as forças israelitas na Cisjordânia ocupada, anunciaram fontes médicas e de segurança.

De acordo com fontes palestinianas, o homem, de 31 anos, morreu depois de ter sido atingido por tiros, na cabeça, durante confrontos no bairro de Ras al-Ain, em Nablus.

A polícia israelita disse que agentes das forças especiais, apoiados por soldados, detiveram um suspeito em Nablus e apreenderam uma arma semiautomática.

"As forças responderam com tiros disparados na direção dos atacantes e aparentemente atingiram um deles, retirado do local por médicos do Crescente Vermelho", acrescentou.