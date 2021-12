África do Sul vai extraditar ex-ministro das Finanças de Moçambique para os EUA

A África do Sul vai extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para os Estados Unidos. Em causa está o chamado caso "dívidas ocultas", o maior escândalo de corrupção em Moçambique.

Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, foi detido na África do Sul em dezembro de 2018 por suspeita de envolvimento no caso das "dívidas ocultas".

Foi preso no aeroporto de Joanesburgo quando se preparava para embarcar para o Dubai.

A polícia sul-africana dava seguimento ao mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos.

Desde então, tem estado preso sem julgamento.

Os Estados Unidos e Moçambique têm tentado que seja extraditado para poder ser julgado por corrupção.

O Tribunal Superior de Gauteng, na África do Sul, decidiu que a extradição seria para os Estados Unidos, mas a justiça moçambicana poderá ainda recorrer.

As chamadas dívidas ocultas, contraídas entre 2013 e 2014 por empresas estatais moçambicanas junto de filiais britânicas de dois bancos de investimento , ascendem a mais de 2 mil milhões de dólares.

Foram contraídas com garantias prestadas pelo Estado, sem o conhecimento do Parlamento, nem do FMI.

Uma operação que visaria ocultar um esquema de corrupção que beneficiava figuras muito próximas do Governo.

Manuel Chang era então Ministro das Finanças, já Armando Guebuza era Presidente.

O escândalo rebentou em 2016, quando o Governo admitiu que tinha contraído os empréstimos.

Em reação, o FMI e a maioria dos doadores suspenderam a ajuda a Moçambique.

A Justiça moçambicana sentou no banco dos réus 19 pessoas, acusadas de operar em quadrilha para delapidar o país.

Manuel Chang, que também é suspeito de ter recebido muitos milhões em subornos está, por enquanto, ausente deste julgamento.