Confinamento em La Palma foi levantado, mas autoridades aconselham habitantes a permanecer em casa

O Governo regional da ilha espanhola de La Palma ordenou, esta segunda-feira, o confinamento de parte da população durante várias horas. Em causa estava, mais um vez, os gases tóxicos emitidos pelo vulcão Cumbre Vieja. Mais de 30 mil pessoas foram obrigadas a ficar em casa.

Apesar de parecer ter dado tréguas nos últimos dias, o vulcão sofreu uma reativação repentina, com uma nova emissão de cinzas e bombas vulcânicas. A qualidade do ar piorou devido à libertação de dióxido de enxofre.

Quase 33 mil residentes da ilha de La Palma ficaram forçados a permanecer em casa. As autoridades aconselharam a população de pelo menos três localidades a fechar portas e janelas para impedir a entrada do ar oriundo do exterior.

O confinamento foi levantado algumas horas depois, pelas serviços de emergência. No entanto, mantém-se o conselho para os habitantes para que só saiam à rua em casos de necessidade e que usem sempre máscara.

A erupção das Canárias, indiciada há quase três meses, é a maior atividade vulcânica registada em La Palma e uma das mais longas de sempre em Espanha. Já obrigou à retirada de mais de sete mil pessoas das suas casas e destruiu quase três mil edifícios.

