Empregada de mesa despedida após receber gorjeta de 2.200 dólares

Uma empregada de mesa foi despedida do restaurante onde trabalhava, em Bentonville, nos Estados Unidos da América, depois de receber uma gorjeta de 4.400 dólares (cerca de 3.900 euros).

Ryan Brandt foi uma das empregadas de mesa do jantar organizado por Grant Wise, no restaurante Oven & Tap, em que estiveram presentes mais de 30 pessoas.

A refeição fazia parte do "Clube de Jantar de 100 dólares", no qual os participantes aceitam pagar uma gorjeta desse valor para ajudar as empregadas de mesa.

Num vídeo partilhado por Grant Wise, o homem explicou que, graças à partilha da ideia nas redes sociais, outras pessoas quiseram ajudar. No total, 4.400 dólares seriam entregues às duas empregadas que serviram a mesa de Wise.

No entanto, aquilo que deveria ser apenas um gesto de boa-fé acabou por correr mal.

De acordo com o The Washington Post, antes do jantar, Wise ligou para o restaurante para assegurar que a gorjeta seria partilhada pelas empregadas de mesa.

No entanto, não foi isso que aconteceu. O manager de Brandt disse-lhe que a gorjeta teria de ser partilhada com os outros trabalhadores do restaurante, como bartenders, cozinheiros e chefes de sala, algo que nunca tinha acontecido nos três anos em que a empregada de mesa esteve no restaurante.

O advogado que representa Brandt explicou que, no Oven & Tap, 7% das vendas (comida e bebida) dos empregados de mesa são descontados dos seus salários para pagar aos restantes trabalhadores do restaurante. As gorjetas são "intocáveis".

Ainda assim, Brandt decidiu partilhar o dinheiro com todos os trabalhadores. No entanto, quando Wise ficou a saber da situação, decidiu falar diretamente com o restaurante e pedir que entregasse o dinheiro. O objetivo inicial dele era ajudar as empregadas de mesa que os tinham servido.

No dia 7 de dezembro, o restaurante despediu Brandt por ter partilhado com Wise a forma como as gorjetas do jantar tinham sido distribuídas, de acordo com uma porta-voz da empregada de mesa. Questionado pelo jornal norte-americano, o restaurante confirmou que tinha sido despedida, mas não revelou o motivo.

Agora, o Oven & Tap podem entrar com uma ação judicial contra Brandt por ter "danificado a imagem do restaurante", que tem recebido diversos comentários negativos nas redes sociais.

Perante a situação, Wise criou uma campanha no GoFundMe para ajudar Brandt a pagar a renda e comida, enquanto estava desempregada. Em poucos dias, conseguiram angariar mais de 10 mil dólares.

Entretanto, Brandt conseguiu arranjar um novo emprego, como empregada de mesa num outro restaurante.