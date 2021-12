Fly Angola nega proibição de voar e garante que tem manutenções "em ordem"

A Fly Angola nega que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) tenha suspendido a operação de voos da companhia aérea e reitera que tem as manutenções das aeronaves "em ordem".

Este esclarecimento surge na sequência de uma notícia do passado dia 6 de dezembro que dava conta que a ANAC tinha interrompido as operações da linha aérea angolana devido ao incumprimento do programa de manutenção das aeronaves.

A Fly Angola voa a partir de Luanda para Saurimo (Lunda Sul), Dundo (Lunda Norte), Lubango (Huíla), Luena (Moxico) e Moçâmedes (Namibe).