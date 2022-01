Penas de prisão pesadas para críticos de Lukashenko na Bielorrússia

Um tribunal na Bielorrúsia condenou o marido da líder da oposição no exílio a 18 anos de prisão. O mesmo tribunal bielorrusso condenou também outros críticos do regime de Lukashenko a penas de prisão pesadas.

Sergei Tikhanovsky foi detido em maio do ano passado quando se preparava para concorrer contra Alexander Lukashenko nas eleições presidenciais. A ousadia custou-lhe caro aos olhos do regime: foi condenado esta terça-feira a 18 anos de prisão.

O juiz garante ter sido provado que Tikhanovsky e os alguns aliados foram responsáveis pela organização de motins, atos de violência e desobediência civil e ordenou que os réus cumpram a pena numa prisão de máxima segurança.

As Nações Unidas garantem que de 35 mil pessoas foram detidas arbitrariamente no ano passado na Bielorrúsia. O medo da repressão fez com que dezenas de milhares de bielorrussos fugissem do país em busca de refúgio seguro.

