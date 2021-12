Presidente da Tunísia anuncia referendo sobre nova Constituição

O Presidente da Tunísia anunciou a realização de um referendo sobre uma nova Constituição.

O referendo deverá acontecer no dia 25 de julho de 2022, precisamente um ano depois do chefe de Estado tunisino ter decidido suspender o Parlamento, demitido o primeiro-ministro e tomado as rédeas do poder.

Kaïs Saïed, acusado de ter orquestrado um golpe, mantém o Parlamento suspenso até à realização de eleições legislativas, que aponta para dezembro de 2022.

