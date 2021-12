Três mortos em explosões no aeroporto da Colômbia

Três pessoas morreram esta terça-feira em duas explosões no aeroporto da cidade de Cúcuta, na Colômbia.



O Presidente colombiano, Iván Duque, disse que se trata de uma reação "cobarde" e "miserável" das estruturas de tráfico de droga e do terrorismo contra as forças públicas.

Entre as vítimas mortais estão dois polícias, reconhecidos pelo seu trabalho na remoção de minas terrestres.

Cúcuta é a capital do Norte de Santander, que se tornou um epicentro do longo conflito interno da Colômbia. Em meados de junho, um carro-bomba explodiu e fez 44 feridos. Dias depois, o helicóptero de Ivan Duque também foi atacado.