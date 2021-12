Cinzas de jornalista Max Stahl recebidas por líderes timorenses e chefes tradicionais

As cinzas do jornalista Max Stahl, que filmou o massacre de Santa Cruz em 1991, foram recebidas esta quarta-feira no aeroporto de Díli por líderes timorenses, chefes tradicionais e membros do Governo, no arranque de vários dias de homenagem.

Os antigos Presidentes Xanana Gusmão e José Ramos-Horta, além de vários membros do executivo, receberam as cinzas que viajaram com a viúva, Ingrid, e três dos filhos de Stahl, da Austrália, onde o jornalista morreu em 28 de outubro.

Ao fundo das escadas do avião, a família foi recebida pelos dois líderes históricos, com a filha mais nova de Stahl, Malin, a entregar a urna preta, desenhada com vários símbolos tradicionais timorenses, a Ramos-Horta.

Com uma formatura militar, a família de Max recebeu depois as boas-vindas de vários chefes tradicionais que recordaram o papel do jornalista na luta pela libertação de Timor-Leste da ocupação indonésia e abençoaram o "regresso a casa".

A urna foi depois colocada num altar improvisado no interior da sala VIP do Aeroporto Nicolau Lobato, onde o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, em representação do primeiro-ministro, assinalou o "dia triste" que marcou a chegada das cinzas.

Uma comitiva, liderada por José Ramos-Horta, percorreu depois em marcha rápida várias ruas do centro da cidade, parando para uma curta homenagem na sede do Comité 12 de novembro, antes de seguir para o Centro Audiovisual Max Stahl em Timor-Leste (CAMSTL), o arquivo onde estão milhares de horas de filmagens recolhidas pelo jornalista.

A urna com as cinzas vai ficar até quinta-feira na sede do CAMSTL, onde decorre o velório, prevendo-se a presença dos principais líderes timorenses, a começar pelo Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lú-Olo.

Na sexta-feira, estão previstas as cerimónias fúnebres que começam com uma missa na igreja de Motael, onde em 28 de outubro de 1991 foi morto o jovem Sebastião Gomes, que foi a enterrar em Santa Cruz e cuja morte suscitou o protesto que acabaria por terminar no agora conhecido como Massacre de Santa Cruz.

Na altura, mais de duas mil pessoas dirigiram-se a Santa Cruz para prestar homenagem a Sebastião Gomes, morto por elementos ligados às forças indonésias no bairro de Motael.

No cemitério, militares indonésios abriram fogo sobre a multidão e mataram 74 pessoas no local. Nos dias seguintes, mais de 120 jovens morreram no hospital ou em resultado da perseguição das forças ocupantes.

A maioria dos corpos nunca foi recuperada.

A ação dos militares indonésios foi filmada por Max Stahl e a atenção internacional sobre Timor-Leste mudou para sempre.

Depois da missa, na sexta-feira, está prevista uma marcha de Motael até Santa Cruz, no mesmo percurso da marcha que ocorreu em 1991.

Em Santa Cruz será lido um decreto presidencial que assinala a nova condecoração póstuma de Max Stahl, antes do funeral e da entrega da bandeira timorense à família do jornalista.

A cerimónia prevê uma atuação de violino de um dos filhos de Max Stahl.

Max Stahl morreu num hospital de Brisbane, na costa lesta da Austrália, vítima de uma doença prolongada.

O jornalista foi condecorado pelo Estado timorense e o Parlamento Nacional atribuiu-lhe a nacionalidade timorense em 2019.

Christopher Wenner, que começou a ser conhecido como Max Stahl, iniciou a ligação a Timor-Leste, em 30 de agosto de 1991, quando, "disfarçado de turista", entrou no território para filmar um documentário para uma televisão independente inglesa.

Entrevistou vários líderes da resistência e, depois de sair por causa do visto, acabou por regressar, entrando por terra, e em 12 de novembro desse ano por filmar o massacre de Santa Cruz.

