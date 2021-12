Nova Miss Universo deseja ser fonte de inspiração "para mulheres e homens de igual forma"

A indiana Harnaaz Sandhu, coroada como Miss Universo, disse que deseja ser uma fonte de inspiração "para mulheres e homens de igual forma" e defendeu os concursos de beleza como uma fonte de "empoderamento".

"Este certame trata de alcançar e empoderar mulheres de todo o mundo, mas acho que gostaria de inspirar mulheres e homens de igual forma na sociedade, porque tudo no mundo vem aos pares", afirmou a vencedora numa entrevista à agência Efe.

A concorrente indiana, filha de uma médica ginecologista, mostrou-se ainda "entusiasmada por iniciar o caminho com a organização da Miss Universo" e por poder "começar a falar do apoio ao empoderamento das mulheres e da higiene menstrual".

A jovem atriz, de 21 anos e 1,76 metros, considera-se uma fonte de inspiração para os jovens e falou do seu triunfo, em Israel, mas também de como superou o bullying de que foi alvo na adolescência devido ao seu baixo peso.

Questionada sobre o exemplo que eventos como o Miss Universo e a exaltação do corpo das participantes representa para as restantes mulheres do mundo, Sandhu defendeu que o importante não é o que se vê e a perceção alheia, mas sim a própria.

Após refutar as críticas ao concurso por parte dos movimentos feministas, a vencedora defendeu ainda que todas as participantes tenham de desfilar em fato de banho.