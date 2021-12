Número de mortos em explosão de camião-cisterna no Haiti sobe para 75

O último balanço de vítimas da explosão de um camião cisterna no Haiti é de 75 mortos. Há dezenas de pessoas feridas nos hospitais, muitos improvisados perto do local do acidente, em Le Cap, no norte do Haiti.

Muitas das vítimas foram apanhadas pela explosão quando tentavam recolher gasolina do camião que tinha acabado de se despistar.

DECRETADOS TRÊS DIAS DE LUTO NACIONAL

A explosão ocorreu no final da noite de segunda-feira, segundo informou o primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, numa mensagem na rede social Twitter, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

"Serão decretados três dias de luto nacional em todo o território, em memória das vítimas desta tragédia que faz sofrer toda a nação haitiana", afirmou o primeiro-ministro haitiano, declarando-se devastado pelo incidente.

O jornal haitiano Le Nouvelliste noticiou que dezenas de pessoas foram hospitalizadas na sequência da explosão e que os hospitais locais estão a tentar angariar meios e apoios médicos.

A explosão ocorre num momento em que o Haiti enfrenta uma grave escassez de combustível e um aumento significativo do preço do gás.