Pelo menos 10 mortos e 29 desaparecidos em naufrágio na Malásia

Dez pessoas morreram e 29 estão desaparecidas na sequência do naufrágio de um barco que terá entrado de forma ilegal na costa sul da Malásia, informaram os serviços de emergência locais.

"Os corpos sem vida de quatro mulheres e seis homens chegaram à costa enquanto outros 19 homens e duas mulheres conseguiram ser resgatados. Outros 29 passageiros ainda estão desaparecidos", explicou um porta-voz do departamento de resgate do estado de Johor, citado pelo jornal The Straits Times.

O naufrágio do barco, que transportava cerca de 60 pessoas, foi noticiado hoje de madrugada, altura em que foram ativadas as operações de resgate na costa de Tanjung Balau, informou o do porta-voz à agência de notícias Bernama.

"O Exército está a ajudar na operação que visa garantir que nenhuma vítima fique presa dentro do navio", acrescentou.

Por sua vez, o diretor da Agência de Controle Marítimo da Malásia (MMEA), Nurul Hizam Zakaria, disse que as vítimas teriam entrado ilegalmente nas águas da Malásia antes de o navio virar devido ao mau tempo.