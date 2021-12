Almoço de Natal em escola inglesa torna-se viral... por maus motivos

Uma escola de Sussex, em Inglaterra, viu-se obrigada a pedir desculpa aos pais e a devolver o valor do almoço de Natal depois das crianças se queixarem da comida. Alguns dos encarregados de educação partilharam imagens da refeição nas redes sociais.

No tradicional almoço de Natal desta escola, foi servida, este ano, uma refeição composta por uma sandes de peru, uma salsicha e uma tarte tradicionalmente servida durante a época festiva no Reino Unido.

A quantidade e aspeto da comida deixaram as crianças e os pais chocados. Alguns utilizaram as redes sociais para partilhar fotografias, dizendo-se “incrédulos” com o que tinha sido servido aos filhos.

“Estou muito chateado com esta situação. É esta a comida pela qual estou a pagar? (…) Como é que as crianças vão conseguir estar concentradas [nas aulas] e aprender se esta é a comida que lhes é servida? Será que alguém da escola nos consegue assegurar que as refeições não são sempre assim?”, questionou um dos pais, citado pela Sky News.

“Deviam ter vergonha, que refeição patética, sobretudo sendo um almoço de Natal”, disse outro.

Inicialmente, a escola enviou um e-mail aos pais a informar que os alunos tinham adorado tanto o almoço que “deixaram os pratos limpos e ficaram com sorrisos nas caras”. No entanto, depois das fotos da comida se terem tornado virais, a escola pediu desculpa e ofereceu reembolsos.

Numa carta enviada, o estabelecimento admitiu que o almoço de Natal ficou aquém devido a problemas de fornecimento provocados pela pandemia de covid-19.