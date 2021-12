As fotos do dia: depois da tempestade vem o abraço

No estado do Kentucky, nos Estados Unidos, um norte-americano abraça a neta pela primeira vez depois dos tornados devastadores que assolaram a região. O Kentucky é o estado mais afetado pela passagem de dezenas de tornados nos EUA. Na cidade de Mayfield, onde vivia este avô, morreram muitas das 88 vítimas dos tornados.

Em Portugal, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandesvisitou as obras da linha Circular do Metropolitano de Lisboa, entre o Rato e a Estrela.

Destaque ainda para um grupo de migrantes a bordo de uma embarcação insuflável que se preparava para atravessar o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido.