Centenas protestam contra políticas migratórias no México 

Centenas de pessoas, a maior parte migrantes, manifestaram-se na terça-feira na capital mexicana contra as políticas migratórias do presidente do México.

Muitos dos manifestantes integram a caravana onde seguiam os 55 migrantes que morreram na última quinta-feira, no estado de Chiapas, quando o camião onde seguiam se despistou.

"Nenhum ser humano é ilegal" ou "Chega de violência contra as mulheres migrantes" foram algumas das frases escolhidas pelos manifestantes, no protesto em que exigiram tratamento igual e justo por parte das autoridades mexicanas.



Mais de 50 migrantes morreram num acidente no sul do México quando viajavam escondidos num camião, a caminho da fronteira com os Estados Unidos. O camião transportava mais de 200 pessoas.

Ninguém sabe, ao certo, quantas pessoas seguiam, amontoadas, no camião, mas seriam pelo menos 200, sobretudo provenientes das Honduras e Guatemala.

Mais de 50 perderam a vida no acidente, numa estrada no sul do México, e outras tantas ficaram feridas, algumas com gravidade.

O Governo do México tem-se esforçado para travar as caravanas que seguem a caminho do norte, para tentarem entrar nos Estados Unidos, mas não consegue fazer nada em relação aos que fazem a viagem desta forma, escondidos em camiões ou em contentores, sem quaisquer condições de segurança e depois de pagarem entre 2 mil e 500 e 3 mil euros às redes de tráfico humano que os transportam.

Os que não têm dinheiro para pagar aos traficantes, fazem o caminho a pé - milhares de quilómetros, ao frio, ao calor, sem ter onde dormir, com crianças ao colo e com o pouco que conseguiram trazer.

