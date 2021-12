Comunidade LGBT protesta em Madrid contra projeto do Vox

Milhares de pessoas da comunidade LGBT reuniram-se esta quarta-feira no centro de Madrid para protestar contra um projeto de lei.



Em causa está uma proposta do partido de extrema-direita VOX que visa abolir leis regionais que garantem os direitos LGBT, nomeadamente o direito das escolas de discutir a diversidade sexual e proibir a terapia de conversão.

A ativista trans Carla Antonelli disse que a proposta, se aprovada, seria "o primeiro retrocesso na democracia em mais de 40 anos de democracia" do país.

Depois de dias de incerteza, o Partido Popular esclareceu que não votará a favor da proposta, o que significa que não terá apoio suficiente para ser aprovada.

O partido Vox disse que quer acabar com as leis LGBT atuais porque não quer que as crianças sejam "doutrinadas nas escolas".

Espanha foi o terceiro país do mundo a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo.