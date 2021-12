Fotografia de casamento encontrada a mais de 225 quilómetros após tornados de Kentucky

Uma foto arrastada e perdida durante os tornados de Kentucky, nos Estados Unidos, foi encontrada a 140 milhas, cerca de 225 quilómetros.

Michaela Copeland tinha as fotos de casamento guardadas em casa dos sogros, em Mayfield, uma das cidades mais atingidas. A casa ficou danificada com a passagem dos tornados. As fotos estavam entre os objetos perdidos.

"As fotografias significam muito para mim porque retratam um dos melhores dias da minha vida", diz à BBC.

Dias depois dos tornados, Michaela Copeland foi marcada em várias publicações do Facebook, no grupo "Quad State Tornado Found Items".

Pamela Compton publicou no grupo uma fotografia do casamento de Michaela Copeland. Tinha sido encontrada na sua herdade, a mais de 140 milhas, cerca de 225 quilómetros, do sítio de onde desapareceu.

"O meu marido estava a ver o nosso gado e disse que a foto estava virada para baixo, junto a paredes de casas e pedaços de algum metal pesado e de objetos que foram arrastados pelos tornados", conta à BBC.

"Nunca esperei encontrar a jovem da fotografia", admite.

A fotografia já foi enviada para Michaela Copeland.

Dias depois de os tornados atingirem o Estado norte-americano de Kentucky, as pessoas estão a tentar encontrar nas redes sociais objetos perdidos. Os órgãos de comunicação social também têm ajudado.

O Estado foi atingido por mais de 30 tornados.

Tornados: cerca de 90 mortos e 100 desaparecidos

Morreram cerca de 90 pessoas nos tornados. Há mais de 100 desaparecidas. Milhares ficaram desalojadas ou sem energia elétrica.

As autoridades dizem que os tornados foram os mais devastadores da história do Kentucky.

Estados como o Illinois, Arkansas e Tennessee também foram atingidos por fortes tempestades. Mas foram atingidos, no total, 15 estados.

Saiba mais