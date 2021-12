Morreu Lucia Hiriart, viúva do ditador chileno Augusto Pinochet

Morreu esta quinta-feira Lucia Hiriart, a viúva do ditador chileno, Augusto Pinochet, aos 99 anos, avançou a família.

“Aos 99 anos e rodeada de familiares e entes queridos, a minha querida avó faleceu. Deixa uma marca imensa nos nossos corações”, anunciou a neta Karina Pinochet no Twitter.

Lucia Hiriart esteve sempre ao lado do marido durante os 17 anos de uma das mais sangrentas ditaduras da América Latina.

Pinochet derrubou, num golpe sangrento, um governo escolhido democraticamente em 1973. Durante 17 anos, mais de três mil pessoas foram mortas ou desapareceram e dezenas de milhares foram torturadas.

Este domingo, as eleições presidenciais poderão ditar o regresso da extrema-direita ao poder no Chile, com a eventual eleição Jose António Kast, um admirador confesso do antigo ditado.

Alexis DUCLOS

