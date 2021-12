O momento em que um camião tomba com a força do vento nos Estados Unidos

A tempestade e o vento forte nos Estados Unidos continuam a provocar vários acidentes. Nestas imagens, captadas por um carro da polícia, vemos um camião a tombar com a força do vento.

As autoridades dizem que o condutor estava com o cinto de segurança e que, por isso, não sofreu qualquer ferimento.

Este é apenas um dos veículos pesados que, nas últimas horas, caíram devido ao mau tempo no estado norte-americano de Nebraska, no centro do país.

Na última semana, uma vaga de tornados atingiu 15 estados. Morreram cerca de 90 pessoas.

Saiba mais