Quatro crianças morreram enquanto brincavam num insuflável na Austrália

Quatro crianças morreram depois de caírem de uma altura de aproximadamente 10 metros, na Tasmânia, Austrália. As crianças estavam a brincar num castelo insuflável, durante as festas escolares do fim de ano, quando a estrutura levantou voo devido a rajadas de vento fortes.

As crianças acabaram por cair segundos depois.

Além das quatro vítimas mortais, mais cinco crianças tiveram de ser transportadas para o hospital, quatro em estado grave.

O acidente aconteceu na Escola Primária Hillcrest. As autoridades abriram uma investigação.

O primeiro-ministro australiano já visitou o local. Scott Morrison fala numa tragédia devastadora, sobretudo nesta altura do ano.

As autoridades informaram que tanto a comunidade escolar como os socorristas vão ter apoio psicológico.