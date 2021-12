Tempestade nos EUA faz cinco mortos 

Pelo menos cinco pessoas morreram, nos Estados Unidos da América, na sequência de uma tempestade.

Os ventos fortes fizeram-se sentir em vários estados do Midwest, no centro oeste do país.

No Minnesota, foi registado pelo menos um tornado. A confirmar-se, será o primeiro a ocorrer em dezembro.

De acordo com os meteorologistas, as temperaturas altas para esta altura do ano estão a contribuir para este tipo de fenómenos.

Na semana passada, 88 pessoas morreram vítimas dos tornados que fustigaram alguns estados norte-americanos, sobretudo o Kentucky, que registou o maior número de mortos.

O presidente dos Estados Unidos visitou esta quarta-feira o Kentucky, o estado mais afetado pela passagem de dezenas de tornados.

Um dos locais visitados por Joe Biden foi Mayfield, a pequena cidade do estado norte-americano que foi devastada pela tempestade e onde morreram muitas das 88 vítimas dos tornados.

O Presidente norte-americano falou com alguns dos habitantes, prometeu ajuda federal e destacou o espírito de entreajuda.

"Farei o que for preciso e enquanto for preciso para apoiar o vosso Estado e os vossos líderes locais enquanto recuperam e reconstroem. E vocês vão recuperar e reconstruir", afirmou.

