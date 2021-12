Todos os anos, turistas de todo o mundo visitam à Lapónia para entregar as cartas ao Pai Natal.

Para andar de trenó, brincar na neve ou conhecer o Pai Natal, são muitos os que visitam a cidade de Rovaniemi.

Em 2019, a Lapónia teve mais de 150 mil visitantes.

As vendas de alojamento totalizaram mais de 39 milhões de euros.

Com a pandemia, as visitas à cidade do Pai Natal decresceram 98%. As receitas de alojamento diminuíram 79%.



