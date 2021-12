GO NAKAMURA

No final da última semana, mais de 30 tornados devastaram o Kentucky e sete outros Estados, causando a morte de pelo menos 80 pessoas e deixando milhares de pessoas desalojadas ou sem energia elétrica.

Nas fotos da semana, destaque para a destruição causada pelos tornados, o vulcão Cumbre Vieja e as consequências de uma explosão no Haiti.

No desporto, destaque para o jogo do Manchester City com o Leeds e a vitória de Max Verstappen na Fórmula 1.