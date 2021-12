As cinzas do jornalista Max Stahl foram enterradas em Dili, no cemitério de Santa Cruz, onde filmou o massacre de dezenas de jovens há 30 anos. O último adeus ao jornalista que ajudou a virar as atenções para a sangrenta ocupação indonésia de Timor-Leste foi marcada pela emoção.

Dezenas de pessoas juntaram-se Dili para o último adeus a Max Stahl.

A urna com as cinzas do jornalista, transportada por um soldado timorense, ficou enterrada num túmulo, cuja lápide vai recordar a obra de Stahl, no único funeral permitido neste cemitério, fechado há vários anos.

Foi precisamente no cemitério de Santa Cruz que, há 30 anos, o britânico filmou um massacre que mudaria a perceção do mundo sobre a ocupação Indonésia de Timor Leste.

Max Stahl morreu no final de outubro e os seus restos mortais ficam agora num país que passou a ser também seu.

A urna com as cinzas do jornalista foi colocada exatamente no mesmo local onde escondeu as cassetes de vídeo com o registo que ajudou a despertar a consciência internacional para a luta pela independência de Timor-Leste.

A viúva e três dos quatro filhos de Max Stahl foram os primeiros a lançar terra no túmulo.

