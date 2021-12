Dois franceses, especialistas em voos que desafiam a vertigem, vestiram fatos com asas e saltaram para um voo rasante, com as pirâmides de Gizé, no Egipto, como destino.

Fred Fugen e Vincent Cotte, ex-membro da equipa de parapente francesa, passaram muito perto das pirâmides a uma velocidade de 250 quilómetros por hora para depois conseguirem ganhar altitude suficiente para abrirem os paraquedas e aterrar em segurança.